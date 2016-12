Le formazioni di Serie A

LUNEDI' 9 FEBBRAIO

LAZIO-GENOA ore 20:45 FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrij, Cana, Radu; Cataldi, Biglia, Parolo; Candreva, Klose, Mauri.

A disp.: Strakosha, Berisha, Mauricio, Novaretti, Konko, Ederson, Cavanda, Keita, Onazi, Ledesma, F.Anderson, Perea. All.: Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: Gentiletti, Ciani, Braafheid, Lulic, Djordjevic

Genoa (3-4-3): Perin; Roncaglia, De Maio, Izzo; Edenilson, Rincon, Bertolacci, Kucka; Iago, Niang, Perotti

A disp.: Lamanna, Sommariva, Ariaudo, Bergdich, Tambè, Laxalt, Mandragora, Lestienne, Pavoletti. All.: Gasperini

Squalificati: Burdisso (1)

Indisponibili: Marchese, Tino Costa, Antonini, Borriello





PARMA-CHIEVO RINVIATA PER NEVE

SAMPDORIA-SASSUOLO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; De Silvestri, Romagnoli, Munoz, Regini; Duncan, Palombo, Obiang; Soriano; Okaka, Eder

A disp.: Frison, Massolo, Coda, Correa, Marchionni, Djordjevic, Mesbah, Eto'o, Ivan, Bergessio, Lulic, Wszolek. All.: Mihajlovic

Squalificati: Silvestre (1)

Indisponibili: Muriel, De Vitis, Cacciatore, Rizzo, Acquah



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Vrsaljko, Cannavaro, Acerbi, Longhi; Biondini, Magnanelli, Brighi; Lazarevic, Floccari, Floro Flores

A disp.: Pomini, Polito, Peluso, Bianco, Missiroli, Gazzola, Antei, Taider, Chibsah, Lodesani, Sereni, Donis. All: Di Francesco

Squalificati: Berardi (1), Sansone (1), Zaza (1)

Indisponibili: Pegolo, Terranova



INTER-PALERMO ore 20.45

Inter (4-3-3): Handanovic; Santon, Ranocchia, Juan Jesus, Nagatomo; Brozovic, Kuzmanovic, Kovacic; Shaqiri, Icardi, Podolski.

A disp.: Carrizo, Berni, Dodò, Campagnaro, Obi, Medel, Hernanes, Guarin, Bonazzoli, Puscas, Palacio. All.: Mancini

Squalificati: Donkor (1)

Indisponibili : Jonathan, D'Ambrosio, Andreolli, Vidic



Palermo (3-5-2): Sorrentino; Terzi, Gonzalez, Daprelà; Morganella, Rigoni, Jajalo, Barreto, Lazaar; Vazquez, Dybala

A disp.: Ujkani, Rispoli, Emerson, Bolzoni, Chochev, Milanovic, Ortiz, Quaison, Della Rocca, Belotti, Joao Silva. All.: Iachini

Squalificati: Andelkovic (1)

Indisponibili: Maresca, Vitiello

Qui Inter: confermato Brozovic. Santon partirà dall'inizio con Nagatomo sull'altra fascia. In attacco sicuro Icardi: al suo fianco dovrebbero esserci Shaqiri e Podolski, con il giovane Puscas in panchina. Ma resta il rebus. Out Vidic a causa del persistere della lombalgia.

Qui Palermo: Iachini sta intanto valutando le possibili soluzioni in difesa per sostituire lo squalificato Andelkovic e l'infortunato Vitiello.



LAZIO-GENOA ore 20:45

Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrij, Mauricio, Radu; Cataldi, Biglia, Parolo; Candreva, Klose, F. Anderson

A disp.: Strakosha, Berisha, Cana, Novaretti, Konko, Cavanda, Keita, Onazi, Ledesma, Mauri, Pereirinha, Perea. All.: Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: Gentiletti, Ciani, Braafheid, Lulic, Djordjevic

Genoa (3-4-3): Perin; Roncaglia, De Maio, Izzo; Edenilson, Rincon, Bertolacci, Kucka; Iago, Niang, Perotti

A disp.: Lamanna, Sommariva, Ariaudo, Bergdich, Tambè, Laxalt, Mandragora, Lestienne, Pavoletti, Borriello. All.: Gasperini

Squalificati: Burdisso (1)

Indisponibili: Marchese, Tino Costa, Antonini

Qui Lazio: Pioli dovrebbe recuperare Klose, alle prese con la lombalgia. Felipe Anderson in campo dall'inizio al posto di uno tra Mauri e Candreva. De Vrij pronto in difesa al fianco di Mauricio. Febbre per Radu che però dovrebbe esserci.

Qui Genoa: influenza per Perin che però dovrebbe recuperare per lunedì sera. Sta meglio Tino Costa. Borriello potrebbe restare a casa: "Stiamo valutando se portarlo o meno a Roma - ha detto Gasperini in conferenza stampa - E' arrivato con grandissima disponibilità ma non gioca da tantissimo. Un Borriello part-time non ci basta").