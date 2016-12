Le formazioni di Serie A

DOMENICA 25 GENNAIO

MILAN-PARMA ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-4-2): D. Lopez; Zaccardo, Alex, Rami, Bocchetti; Honda, Poli, Van Ginkel, Cerci; Destro, Menez

A disp.: Abbiati, Gori, Calabria, De Santis, Albertazzi, Essien, Felicioli, Di Molfetta, Muntari, Suso, Pazzini. All.: Inzaghi

Squalificati: Mexes (4)

Indisponibili: Zapata, De Sciglio, Bonera, El Shaarawy, De Jong, Montolivo, BonaventuraParma (4-3-3): Mirante; Costa, Santacroce, Lucarelli, Gobbi; Galloppa, Mariga, Nocerino; Varela, Palladino, Rodriguez

A disp.: Iacobucci, Bajza, Paletta, Cassani, Rispoli, Haraslin, Lodi, Mauri, Pozzi. All.: Donadoni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Biabiany, Coda, Ghezzal, Jorquera, Acquah, Belfodil, Lila



CESENA-LAZIO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Cesena (4-3-1-2): Leali; Perico, Capelli, Krajnc, Renzetti; Pulzetti, De Feudis, Giorgi; Brienza; Defrel, Djuric.

A disp.: Agliardi, Bressan, Volta, Lucchini, Magnusson, Nica, Carbonero, Ze Eduardo, Cascione, Cazzola, Moncini, Rodriguez. All.: Di Carlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Marilungo, Tabanelli, Valzania, SucciLazio (4-3-3): Marchetti; Basta, Cana, Mauricio, Pereirinha; Cataldi, Ledesma, Parolo; Candreva, Klose, Mauri.

A disp.: Strakosha, Berisha, Novaretti, Cavanda, Konko, Keita, Onazi, Gonzalez, Oikonomidis, Ederson, Perea. All.: Pioli

Squalificati: Radu (1), Biglia (1)

Indisponibili: Gentiletti, Ciani, Braafheid, Lulic, Felipe Anderson, Djordjevic, De Vrij



CHIEVO-NAPOLI FORMAZIONI UFFICIALI ore 15

Chievo (3-5-2): Bizzarri; Cesar, Gamberini, Zukanovic; Schelotto, Birsa, Radovanovic, Izco, Hetemaj; Paloschi, Pellissier

A disp.: Bardi, Seculin, Sardo, Botta, Cofie, Christiansen, Biraghi, Pellissier, Jallow. All.: Maran

Squalificati: Dainelli (1)

Indisponibili: Izco, Sardo, Frey, Lazarevic

Napoli (4-2-3-1):

PALERMO-VERONA FORMAZIONI UFFICIALI ore 15

Rafael; Maggio, Britos, Albiol, Strinic; Jorginho, Lopez; Gabbiadini, De Guzman, Mertens; HiguainAndujar, Colombo, Gargano, Mertens,, Inler, Callejon, Zapata. All.: BenitezKoulibaly (1)Ghoulam, Michu, Insigne, Zuniga,

Palermo (3-5-2): Sorrentino; Vitiello, Gonzalez, Andelkovic; Morganella, Jajalo, Barreto, Bolzoni, Lazaar; Vazquez, Dybala

A disp.: Ujkani, Terzi, Pisano, Daprelà, Milanovic, Emerson, Chochev, Quaison, Della Rocca, Belotti, Joao Silva. All.: Iachini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Maresca, RigoniVerona (3-5-2): Benussi; Marques, Marquez, Moras; Martic, Greco, Sala, Tachtsidis, Brivio; N. Lopez, Toni

A disp.: Rafael, Gollini, Agostini, Campanharo, Sorensen, Valoti, Fernandinho, Ionita, Christodoulopoulos, Saviola, Gomez. All.: Mandorlini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Obbadi, Jankovic, Rodriguez, Hallfredsson



TORINO-SAMPDORIA FORMAZIONI UFFICIALI ore 15

Torino (3-5-2): Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Darmian, Benassi, Gazzi, Farnerud, Bruno Peres; Quagliarella, Martinez

A disp.: Castellazzi, Masiello, Gaston Silva, Jansson, Molinaro, Vives, El Kaddouri, Maxi Lopez, Amauri. All.: Ventura

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Barreto, BashaSampdoria (4-3-1-2): Viviano; De Silvestri, Romagnoli, Silvestre, Regini; Palombo, Obiang; Soriano; Bergessio, Eder, Okaka

A disp.: Romero, Frison, Coda, Gastaldello, Lulic, Correa, Marchionni, Ivan, Djordjevic, Eto'o, Okaka , Wszolek. All.: Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mesbah, Muriel, De Vitis, Cacciatore, Rizzo



UDINESE-JUVENTUS FORMAZIONI UFFICIALI ore 15

Udinese (3-5-1-1): Karnezis; Danilo, Heurtaux, Piris; Widmer, Allan, Fernandes, Guilherme, G. Silva; Thereau; Di Natale

A disp.: Meret, Scuffet, Bubnjic, Faraoni, Hallberg, Pasquale, Jadson, Aguirre. All.: Stramaccioni

Squalificati: Kone (3)

Indisponibili: Pinzi, Geijo, Badu, Evangelista, Wague, Zapata, DomizziJuventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Pirlo, Pogba; PereYra, Evra; Tevez, Llorente

A disp.: Storari, Rubinho, Ogbonna, Padoin, Barzagli, De Ceglie, Pepe, Coman, Morata. All.: Allegri

Squalificati: Marchisio (1)

Indisponibili: Asamoah, Marrone, Romulo, Vidal



