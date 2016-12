Le formazioni di Serie A

DOMENICA 18 GENNAIO

JUVENTUS-VERONA ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio, Pirlo, Pogba; Pereyra; Tevez, Morata

A disp.: Storari, Rubinho, Lichtsteiner, Padoin, Vitale, Mattiello, Pepe, Giovinco, Coman, Llorente. All.: Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Barzagli, Asamoah, Romulo, Vidal, OgbonnaVerona (5-3-1-1): Benussi; Martic, Marques, Marquez, Gu. Rodriguez, Brivio; Sala, Tachtsidis, Greco; Christodoulopoulos; Toni

A disp.: Rafael, Gollini, Agostini, Sorensen, Hallfredsson, Valoti, Campanharo, Saviola, Nené, N. Lopez, Fares. All.: Mandorlini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ionita, Obbadi, Jankovic, J. Gomez, Moras







CHIEVO-FIORENTINA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Chievo (4-4-2): Bizzarri; Frey, Gamberini, Cesar, Zukanovic; Schelotto, Izco, Birsa, Hetemaj; Paloschi, Pellissier

A disp.: Bardi, Seculin, Sardo, Dainelli, Biraghi, Botta, Cofie, Christiansen, Lazarevic, Bellomo, Meggiorini. All.: Maran

Squalificati: nessuno

Indisponibili: RadovanovicFiorentina (3-5-1-1): Tatarusanu; Tomovic, G. Rodriguez, Basanta; Joaquin, M. Fernandez, Badelj, B. Valero, Pasqual; Cuadrado; M. Gomez

A disp.: Lezzerini, Rosati, Alonso, Richards, Vargas, Kurtic, Pizarro, Marin, Babacar. All.: Montella

Squalificati: Savic (3)

Indisponibili: Rossi, Bernardeschi, Lupatelli, Aquilani, Lazzari, Neto, El Hamdaoui



GENOA-SASSUOLO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa (4-3-3): Perin; Roncaglia, Burdisso, Izzo, Antonelli; Rincon, Bertolacci, Sturaro; Iago, Lestienne, Fetfatzidis

A disp.: Lamanna, Prisco, Antonini, Edenilson, Franchetti, Ghiglione, Mandragora, Rosi, Kucka. All.: Gasperini

Squalificati: Perotti (1), De Maio (1)

Indisponibili: Marchese, Matri, Tino CostaSassuolo (4-3-3): Consigli; Gazzola, Terranova, Acerbi, Longhi; Brighi, Magnanelli, Missiroli; Berardi, Zaza, Sansone

A disp.: Polito, Pomini, Antei, Bianco, Chibsah, Biondini, Floccari, Pavoletti, Floro Flores. All.: Di Francesco

Squalificati: Vrsaljko (1), Cannavaro (1)

Indisponibili: Taider, Peluso, Pegolo



MILAN-ATALANTA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-3-3): D. Lopez; Abate, Rami, Mexes, Bonera; Montolivo, De Jong, Bonaventura; Cerci, Menez, El Shaarawy

A disp.: Abbiati, Agazzi, Albertazzi, Armero, Alex, Muntari, van Ginkel, Zaccardo, Poli, Niang, Mastour, Pazzini. All.: Inzaghi

Squalificati: De Sciglio (1)

Indisponibili: Honda, Zapata, De SciglioAtalanta (4-4-2): Sportiello; Benalouane, Stendardo, Biava, Del Grosso; Zappacosta, Cigarini, Carmona, Moralez; Pinilla, Denis

A disp.: Avramov, Scaloni, Dramè, Molina, D'Alessandro, Migliaccio, Baselli, Boakye, Spinazzola, A. Gomez, Bianchi. All.: Colantuono

Squalificati: Bellini (1)

Indisponibili: Cherubin, Estigarribia, Raimondi



PARMA-SAMPDORIA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Parma (3-5-2): Mirante; Costa, Paletta, Lucarelli; Rispoli, J. Mauri, Lodi, Nocerino, Gobbi; Cassano, Bidaoui

A disp.: Iacobucci, Santacroce, Felipe, Mendes, De Ceglie, Cassani, Rossetti, Galloppa, Mariga, Palladino, Lucas, Pozzi. All.: Donadoni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Biabiany, Coda, Ghezzal, Jorquera, Acquah, Belfodil, LilaSampdoria (4-3-1-2): Viviano; De Silvestri, Romagnoli, Silvestre, Regini; Duncan, Palombo, Obiang; Soriano; Bergessio, Eder

A disp.: Romero, Da Costa, Fornasier, Cacciatore, Gastaldello, Correa, Marchionni, Rizzo, Krsticic, Djordjevic, Okaka, Wszolek. All.: Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mesbah



UDINESE-CAGLIARI ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (3-5-1-1): Karnezis; Danilo, Domizzi, Heurtaux; Piris, Allan, Fernandes, Kone, G. Silva; Thereau; Di Natale

A disp.: Meret, Scuffet, Bubnjic, Faraoni, Hallberg, Pasquale, Jadson, Jaadi, Aguirre. All.: Stramaccioni

Squalificati: Widmer (1)

Indisponibili: Pinzi, Geijo, Badu, Evangelista, Wague, Zapata, Guilherme, MurielCagliari (4-3-2-1): Brkic; Pisano, Capuano, Rossettini, Avelar; Crisetig, Donsah, Dessena; Ekdal, Joao Pedro; Longo

A disp.: Colombi, Cragno, Benedetti, Gonzalez, Farias, Murru, Conti, Sau, Cop, Husbauer. All.: Zola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cossu, Ceppitelli, Ibarbo, Balzano, Caio Rangel



LE ULTIME

Qui Juventus: Vidal non ha recuperato dalla tonsillite con febbre e non è stato convocato, anche se si è allenato al coperto. Out anche Ogbonna, che ha un dolore alla caviglia. In ogni caso non ci sono problemi per la difesa dove è recuperato Caceres, in ballottaggio con Lichtsteiner. Alle spalle di Tevez e Llorente scontato l'utilizzo di Pereyra

Qui Verona: Mandorlini prepara un Verona molto accorto abbandonando il tridente offensivo in favore di un più coperto 4-3-2-1. Alle spalle di Toni, unica punta, due corridori con Hallfredsson e Christodoulopoulos. Moras si aggiunge agli indisponibili



UDINESE-CAGLIARI ore 15

Udinese (3-5-1-1): Karnezis; Danilo, Domizzi, Heurtaux; Piris, Allan, Fernandes, Kone, G. Silva; Thereau; Di Natale

A disp.: Meret, Scuffet, Bubnjic, Faraoni, Hallberg, Pasquale, Jadson, Jaadi, Aguirre. All.: Stramaccioni

Squalificati: Widmer (1)

Indisponibili: Pinzi, Geijo, Badu, Evangelista, Wague, Zapata, Guilherme, MurielCagliari (4-3-2-1): Brkic; Pisano, Capuano, Rossettini, Avelar; Crisetig, Conti, Dessena; Ekdal, Joao Pedro; Sau

A disp.: Colombi, Cragno, Benedetti, Gonzalez, Farias, Murru, Donsah, Longo, Cop, Husbauer. All.: Zola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cossu, Ceppitelli, Ibarbo, Balzano, Caio Rangel

LE ULTIME

Qui Udinese: torna Pasquale, non Guilherme. Thereau ha svolto differenziato, ma sarà al suo posto con Di Natale.

Qui Cagliari: Terapie per Balzano, Ceppitelli, Cossu e Ibarbo, tutti indisponibili per domenica, mentre tornano a disposizione, dopo il turno di squalifica, Conti e Farias. In attacco Sau unica punta con Joao Pedro ed Ekdal alle sue spalle. Non convocato Caio Rangel

