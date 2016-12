Le formazioni di Serie A

LUNEDI' 15 DICEMBRE

CHIEVO-INTER ore 21 FORMAZIONI UFFICIALI

Chievo (4-4-2): Bizzarri; Sardo, Cesar, Gamberini, Biraghi; Izco, Radovanovic, Hetemaj, Birsa; Paloschi, Meggiorini.

A disp.: Bardi, Seculin, Dainelli, Edimar, Cofie, Mangani, Lazarevic, Schelotto, Bellomo, Botta, Pellissier, Maxi Lopez. All.: Maran

Squalificati: Frey e Zukanovic (1)

Indisponibili: nessuno



Inter (4-3-1-2): Handanovic; Nagatomo, Ranocchia, Juan Jesus, D'Ambrosio; Guarin, Medel, Kuzmanovic; Kovacic; Icardi, Palacio.

A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Vidic, Dodò, Campagnaro, Obi, Bonazzoli, Mbaye, Krhin, M'Vila, Osvaldo. All.: Mancini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hernanes, Jonathan







LE ULTIME



Qui Chievo: problemi in difesa per Maran, che dovrà fare a meno degli squalificati Frey e Zukanovic. Al loro posto sono pronti Sardo e Biraghi. Dopo il gol di Cagliari difficilmente il tecnico rinuncerà a Paloschi: per Maxi Lopez si profila un'altra panchina.



Qui Inter: confermata la coppia Palacio-Icardi davanti con Kovacic alle loro spalle. Osvaldo si accomoda in panchina. Regolarmente tra i convocati Vidic e Dodò. Non recuperano Hernanes e Jonathan.



EMPOLI-TORINO ore 19

Empoli (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Tonelli, Rugani, Mario Rui; Vecino, Valdifiori, Croce; Verdi; Maccarone, Tavano.

A disp.: Pugliesi, Bassi, Barba, Laxalt, Zielinski, Bianchetti, Moro, Signorelli, Mchedlidze, Pucciarelli, Aguirre. All.: Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Guarente, Laurini



Torino (3-5-2): Gillet; Maksimovic, Glik, Moretti; Peres, El Kaddouri, Gazzi, Farnerud, Darmian; Quagliarella, Martinez.

A disp.: Padelli, Castellazzi, Bovo, Molinaro, Ruben Perez, Jansson, Nocerino, Amauri, Gaston Silva. All.: Ventura

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Larrondo, Basha, Masiello, Benassi, Vives, Sanchez Mino



LE ULTIME



Qui Empoli: Maccarone, dopo lo stop per una contusione rimediata a Napoli, si è aggregato di nuovo al gruppo e sarà a disposizione contro i granata. Vista la prolungata assenza di Laurini, alle prese con la pubalgia, la formazione dovrebbe essere del tutto simile a quella che ha fermato il Napoli sul pari.



Qui Torino: Ventura sembra intenzionato a confermare la coppia d'attacco Quagliarella-Martinez, con Amauri che partirà dalla panchina. Torna, anche se solo in panchina, Nocerino, mentre si fermano Vives e Sanchez Mino.

LE ULTIME



Qui Chievo: problemi in difesa per Maran, che dovrà fare a meno degli squalificati Frey e Zukanovic. Al loro posto sono pronti Sardo e Biraghi. Dopo il gol di Cagliari difficilmente il tecnico rinuncerà a Paloschi: per Maxi Lopez si profila un'altra panchina.



Qui Inter: Palacio-Icardi la coppia d'attacco, con Osvaldo destinato alla panchina. Kovacic confermato sulla trequarti. Regolarmente tra i convocati Vidic e Dodò. Non recupera Hernanes.



LE ULTIME



Qui Chievo: problemi in difesa per Maran, che dovrà fare a meno degli squalificati Frey e Zukanovic. Al loro posto sono pronti Sardo e Biraghi. Dopo il gol di Cagliari difficilmente il tecnico rinuncerà a Paloschi: per Maxi Lopez si profila un'altra panchina.



Qui Inter: Palacio-Icardi la coppia d'attacco, con Osvaldo destinato alla panchina. Kovacic confermato sulla trequarti. Regolarmente tra i convocati Vidic e Dodò. Non recupera Hernanes.



EMPOLI-TORINO ore 19

Empoli (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Tonelli, Rugani, Mario Rui; Vecino, Valdifiori, Croce; Verdi; Maccarone, Tavano.

A disp.: Pugliesi, Bassi, Barba, Laxalt, Zielinski, Bianchetti, Moro, Signorelli, Mchedlidze, Pucciarelli, Aguirre. All.: Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Guarente, Laurini



Torino (3-5-2): Gillet; Maksimovic, Glik, Moretti; Peres, El Kaddouri, Gazzi, Farnerud, Darmian; Quagliarella, Martinez.

A disp.: Padelli, Castellazzi, Bovo, Molinaro, Ruben Perez, Jansson, Nocerino, Amauri, Gaston Silva. All.: Ventura

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Larrondo, Basha, Masiello, Benassi, Vives, Sanchez Mino



LE ULTIME



Qui Empoli: Maccarone, dopo lo stop per una contusione rimediata a Napoli, si è aggregato di nuovo al gruppo e sarà a disposizione contro i granata. Vista la prolungata assenza di Laurini, alle prese con la pubalgia, la formazione dovrebbe essere del tutto simile a quella che ha fermato il Napoli sul pari.



Qui Torino: Ventura sembra intenzionato a confermare la coppia d'attacco Quagliarella-Martinez, con Amauri che partirà dalla panchina. Torna, anche se solo in panchina, Nocerino, mentre si fermano Vives e Sanchez Mino.

EMPOLI-TORINO ore 19

Empoli (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Tonelli, Rugani, Mario Rui; Vecino, Valdifiori, Croce; Verdi; Maccarone, Tavano.

A disp.: Pugliesi, Bassi, Barba, Laxalt, Zielinski, Bianchetti, Moro, Signorelli, Mchedlidze, Pucciarelli, Aguirre. All.: Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Guarente, Laurini



Torino (3-5-2): Gillet; Maksimovic, Glik, Moretti; Peres, Vives, Gazzi, Farnerud, Darmian; Quagliarella, Martinez.

A disp.: Padelli, Castellazzi, Bovo, Molinaro, Ruben Perez, Jansson, El Kaddouri, Sanchez Mino, Amauri, Gaston Silva. All.: Ventura

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Larrondo, Basha, Masiello, Nocerino, Benassi



LE ULTIME



Qui Empoli: Maccarone, dopo lo stop per una contusione rimediata a Napoli, si è aggregato di nuovo al gruppo e sarà a disposizione contro i granata. Vista la prolungata assenza di Laurini, alle prese con la pubalgia, la formazione dovrebbe essere del tutto simile a quella che ha fermato il Napoli sul pari.



Qui Torino: Ventura sembra intenzionato a confermare la coppia d'attacco Quagliarella-Martinez, con Amauri che partirà dalla panchina. Unico dubbio: Gazzi o El Kaddouri?

