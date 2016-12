Le formazioni di Serie A

DOMENICA 23 NOVEMBRE

CESENA-SAMPDORIA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Cesena (4-3-2-1): Leali; Perico, Capelli, Lucchini, Mazzotta; Carbonero, Cascione, Giorgi; Defrel, Brienza; Hugo Almeida.

A disp.: Agliardi, Bressan, Volta, Nica, Krajnc, Magnusson, De Feudis, Coppola, Valzania, Zé Eduardo, Djuric, Succi. All.: Bisoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cazzola, Tabanelli, Renzetti, Marilungo, RodriguezSampdoria (4-3-3): Romero; De Silvestri ,Gastaldello, Silvestre, Regini; Soriano, Palombo, Obiang; Gabbiadini, Okaka, Eder

A disp.: Da Costa, Fornasier, Romagnoli, Cacciatore, Duncan, Marchionni, Krsticic, Rizzo, G. Sansone, Bergessio, Fedato, Wszolek. All.: Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Vitis, Mesbah, Viviano



NAPOLI-CAGLIARI ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Henrique, Koulibaly, Ghoulam; Gargano, Inler; Callejon, Hamsik, De Guzman; Higuain

A disp.: Andujar, Colombo, Albiol, D.Lopez, Mesto, Britos, Radosevic, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: Jorginho (1)

Indisponibili: Zuniga, Michu, Mertens, InsigneCagliari (4-3-3): Cragno; Balzano, Rossettini, Ceppitelli, Murru; Dessena, Crisetig, Ekdal; Ibarbo, Longo, Cossu

A disp.: Carboni, Pisano, Benedetti, Capuano, Capello, Joao Pedro, Donsah, Farias, Caio Rangel. All.: Zeman

Squalificati: Conti (1)

Indisponibili: Eriksson, Sau, Avelar



PARMA-EMPOLI ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Parma (3-5-2): Iacobucci; Costa, Felipe, Santacroce; Ristovski, Acquah, Lodi, Gobbi, Galloppa; Cassano, Belfodil

A disp.: Coric, Mendes, Lucarelli, Rispoli, Cordaz, Lucas Souza, Mariga, Mauri, Pozzi, Palladino, De Ceglie. All.: Donadoni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Biabiany, Bidaoui, Cassani, Coda, Ghezzal, Jorquera, Paletta, Mirante Empoli (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Tonelli, Rugani, Mario Rui; Vecino, Valdifiori, Croce; Verdi; Maccarone, Tavano

A disp.: Pugliesi, Bassi, Barba, Bianchetti, Moro, Zielinski, Signorelli, Laxalt, Pucciarelli, Mchedlidze, Aguirre. All.: Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Guarente, Perticone





UDINESE-CHIEVO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (4-4-2): Karnezis; Piris, Heurtaux, Danilo, Domizzi; Badu, Allan, Pinzi, Guilherme; Thereau, Di Natale

A disp.: Scuffet, Brkic, Wague, Pasquale, Bubnjic, Widmer, Bruno Fernandes, Jankto, Hallberg, A. Zapata, Evangelista, Geijo. All.: Stramaccioni

Squalificati: Kone (1)

Indisponibili: Riera, G. Silva, MurielChievo (4-4-2): Bizzarri; Frey, Dainelli, Gamberini, Zukanovic; Radovanovic, Izco, Birsa, Schelotto; Pellissier, Paloschi

A disp.: Bardi, Seculin, Cesar, Cofie, Biraghi, Edimar, Mangani, Kupisz, Maxi Lopez, Lazarevic, Bellomo. All.: Maran

Squalificati: Meggiorini (1)

Indisponibili: Botta, Hetemaj, Sardo



VERONA-FIORENTINA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Verona (4-3-3): Rafael; Moras, Marquez, Gonzalez, Agostini; Obbadi, Tachtsidis, Hallfredsson; N. Lopez, Toni, Ionita.

A disp.: Benussi, Gollini, Luna, Marques, Campanharo, Brivio, Gu. Rodriguez, Christodoulopoulos, Saviola, Gomez, Nené. All.: Mandorlini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sala, Sorensen, Valoti, Jankovic, MarticFiorentina (3-5-2): Neto; Savic, Rodriguez, Basanta; Cuadrado, Pizarro, Mati Fernandez, B. Valero, Alonso; Joaquin, M. Gomez

A disp.: Tatarusanu, Richards, Tomovic, Badelj, Aquilani, Lezzerini, Hegazy, Kurtic, Vargas, Marin, Ilicic, Babacar. All.: Montella

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rossi, Bernardeschi, Pasqual



MILAN-INTER ore 20.45

Milan (4-4-1-1): Diego Lopez; Rami, Mexes, Zapata, De Sciglio; Bonaventura, Essien, Muntari, El Shaarawy; Menez; Torres.

A disp.: Abbiati, Agazzi, Armero, Albertazzi, Zaccardo, Poli, Montolivo, Saponara, Van Ginkel, Niang, Honda, Pazzini. All: Inzaghi.

Squalificati: Bonera (1)

Indisponibili: Abate, De Jong, AlexInter (4-3-1-2): Handanovic; Nagatomo, Ranocchia, Juan Jesus, Dodò; Guarin, OBI, Kuzmanovic; Kovacic; Icardi, Palacio.

A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Campagnaro, Donkor, D'Ambrosio, Vidic, Krhin, Hernanes, M'Vila, Osvaldo, Bonazzoli. All.: Mancini.

Squalificati: Medel (1)

Indisponibili: Jonathan, Mbaye

Qui Milan: brutte notizie per Inzaghi, che perde Alex per una "lesione al flessore mediale della coscia destra". Al suo posto giocherà Zapata. Abate non convocato: al suo posto Rami. Anche De Jong non ci sarà. La più grande novità è però il modulo. Inzaghi sta pensando al 4-4-1-1 con Menez alle spalle di Torres ed El Shaarawy esterno di centrocampo

Qui Inter: la prima Inter di Mancini riparte dalla difesa a quattro e da Kovacic alle spalle di Icardi e Palacio. Non convocato Mbaye



LUNEDI' 24 NOVEMBRE

GENOA-PALERMO ore 20.45

Genoa (3-4-3): Perin; Roncaglia, Burdisso, Marchese; Antonelli, Rincon, Bertolacci, Edenilson; Kucka, Matri, Perotti

A disp.: Lamanna, Sommariva, Rosi, Lestienne, Mandragora, Greco, Iago, Izzo, Mussis, Antonini, Pinilla. All.: Gasperini

Squalificati: Sturaro (2)

Indisponibili: Fetfatzidis, De MaioPalermo (3-5-2): Sorrentino; Munoz, G. Gonzalez, Andelkovic; Morganella, Rigoni, Maresca, Barreto, Lazaar; Vazquez, Dybala

A disp.: Ujkani, Terzi, Emerson, Feddal, Pisano, Daprelà, Quaison, Della Rocca, Chochev, Ngoyi, Belotti, Joao Silva. All.: Iachini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Qui Genoa: Gasperini punta sul 3-4-3 affidandosi a Marchese e recuperando Rincon in mezzo al campo. Davanti Kucka con Matri e Perotti

Qui Palermo: Iachini non tocca la formazione e mette in campo gli 11 migliori avendo tutti a disposizione



