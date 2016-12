Le confessioni di Cicinho: "Non giocavo e bevevo: 14 caipirinhe e 18 birre e ho visto Gesù"

''Meno giocavo e più bevevo. Ma non solo un bicchiere o due, bevevo fino a crollare in terra. Una volta dopo 14 caipirinhe e 18 birre ho visto Gesù Cristo''. Il laterale difensivo brasiliano Cicinho ha confessato i suoi problemi di alcolismo, anche quando era un giocatore della Roma. Il difensore, che ha giocato anche nel Real Madrid e ora sta chiudendo la carriera a 36 anni con la squadra turca dello Sivasspor, ha parlato della sua lunga lotta contro l'alcol in una intervista a Espn Brasil: ''Se continui così morirai, mi ha detto lo psicologo del San Paolo nel 2010. E per questo sono arrivato al punto di fare dieci assicurazioni sulla vita in favore dei miei familiari".