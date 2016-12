Le clausole più strane nei contratti dei calciatori

23:18 - Laurent Blanc è in una botte di ferro: se Thiago Silva lo criticasse, il Psg tratterrebbe dal contratto del brasiliano circa 500.000 euro. Ecco perché l'ex Milan è così mite... Follia? No, è solo una delle strane clausole che compaiono nei contratti dei calciatori. Mentre in Italia si lotta sui bonus legati a presenze o gol, in Mls sono più avanti: viene dato un premio anche al giocatore che dà la palla a chi farà poi l'assist decisivo. A New York faranno tutti gara per passarla a Pirlo...

Sempre in tema di bonus, singolare il caso di Alex Oxlade-Chamberlain: il giocatore arrivò all'Arsenal nel 2011 dal Southampton con una particolare clausola. I Gunners avrebbero dovuto pagare ai Saints 14.000 euro ogni volta che l'ala inglese avesse giocato più di 20 minuti, ecco svelato perché Wenger lo faceva entrare spesso al 72'. Ma il trucchetto non ha funzionato, l'Arsenal ha comunque dovuto pagare poiché il Southampton incluse nei minuti anche quelli di recupero.

Se uno è bravo, il suo valore deve essere ben remunerato. Questo è quello che avranno pensato a Lille e a Gelsenkirchen, nel caso di Eden Hazard e Udo Lattek. Quando il giocatore belga passò al Chelsea, Abramovic dovette pagare 10.000 euro a ogni giocatore del Lille come compenso per essere rimasto "orfano" del miglior giocatore in rosa. E' andata peggio all'ex allenatore dello Schalke, gli avevano detto: "Chiudi davanti al Borussia Dortmund e ti daremo un bonus enorme", pari a un milione e mezzo di euro attuali. Lui li ha presi sul serio e nella stagione 1992-93 stava anche per farcela, ma la società lo ha licenziato prima della fine del campionato: meglio ricchi che sportivi.

Infine c'è il caso di Giuseppe Reina che al Bielefeld aveva strappato un accordo davvero vantaggioso, tanto che il club doveva regalargli una casa per ogni anno di contratto. Peccato non avesse specificato le dimensioni: alla fine della prima stagione gli fu data una casa... alta 20 centimetri. Morale? Leggere sempre le righe piccole nei contratti.