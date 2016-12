Le Boca Legends vincono l'Unesco Cup contro la Juve

23:58 - Le Boca Juniors Legends si aggiudicano l'Unesco Cup, sfida benefica tra le vecchie glorie di Juve e Xeneizes. La partita giocata allo Stadium di Torino si è conclusa 5-3 ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari firmati dai gol di Guly al 27' del primo tempo e di Trezeguet al 3' della ripresa. Dal dischetto decisivi gli errori di Davids e Bonetti, a segno anche il portiere argentino Abbondanzieri contro il collega Peruzzi.

In campo tanti (ex) campioni:da Nedved a Camoranesi, da Davids a Montero tra gli juventini, con Palermo, Caniggia e Abbondanzieri nel Boca. I proventi del match, cui hanno assistito oltre 8 mila spettatori, finanzieranno il centro Temedt di Bamako, in Mali, una struttura di reinserimento sociale degli ex-bambini soldato, e la scuola di arti e mestieri di Bangui in Repubblica Centrafricana.