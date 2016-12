Le 10 maglie di club più vendute al Mondo: è sfida Real-Barça

Quando si parla di calcio non si può far a meno di tenere in considerazione l'aspetto del marketing, in particolare la vendita delle maglie. Secondo l'Edition du sour ecco i club che ne vendono di più al Mondo: Real Madrid (2.533.000), Barcellona (2.440.000), Bayern Monaco (1.977.000), Manchester United (1.946.000), Chelsea (1.866.000), Psg (1.733.000), Arsenal (1.455.000), Liverpool (1.177.000), Juventus (1.087.000), Milan (987.000)