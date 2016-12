Lazio, vietate domande a Pioli su Lotito

18:04 - Nessuna domanda sul caso Lotito-Iodice alla vigilia della trasferta della Lazio a Udine. Il club non ha consentito infatti "domande che esulano dalla gara". "E' una settimana particolare? Siamo abituati a questo trambusto mediatico ma siamo focalizzati sul nostro lavoro - ha detto il Pioli, rifendosi alle polemiche arbitrali post Genoa. Il mio sfogo era solo sulla direzione della gara. Ho visto una squadra motivata, per questo sono ottimista".

"A volte lamentarsi degli arbitri conviene? Dobbiamo credere ancora in questo calcio? Assolutamente sì, ci vuole serenità - ha detto Pioli - Siamo tutti professionisti, ognuno deve mettere il massimo senza condizionamenti. Se pensiamo ci sia qualcos'altro, dobbiamo smettere di fare questo lavoro. Ma non è questo il caso mio e del calcio italiano". Sulla trasferta di Udine: "E' un momento dove i risultati non stanno arrivando ma credo solo per demerito nostro la prestazione di Cesena non è stata all'altezza, nelle altre gare invece l'atteggiamento e lo spirito c'è stato. Soprattutto lunedì sera, per quello che abbiamo fatto in 10 contro 11. Ma la squadra è consapevole del momento e di quello che le serve: un risultato positivo, cercando di giocare il calcio che conosciamo, con attenzione e concentrazione".