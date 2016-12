Lazio, tegola De Vrij: confermata la frattura del quinto metatarso

Tegola per la Lazio e Simone Inzaghi: Stefan De Vrij dovrà stare fermo 2 mesi. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il difensore olandese hanno confermato la frattura del quinto metatarso del piede destro. Continua la sfortuna per De Vrij che già la scorsa stagione era stato costretto a stare 8 mesi lontano dai campi per un problema al ginocchio sinistro. Si è fermato invece per un affaticamento ai flessori Milinkovic-Savic.