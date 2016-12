Lazio, Tare: "Tanta amarezza: non c'è malafede, solo l'inesperienza di Massa"

“La rabbia è passata ma è aumentata l'amarezza". Così il ds sportivo della Lazio Igli Tare parlando a Tiki Taka in merito agli episodi contestati durante la partita con l'Inter. "Non è una questione di episodi: la partita era molto importante per la Lazio e la terna non si è dimostrata all'altezza. Sono tanti gli episodi che ci hanno lasciato perplessi. Alla fine abbiamo cercato di chiarirci con gli arbitri ma non abbiamo chiarito molto".