Lazio, spunta la grana Klose: "Voglio giocare di più"

14:47 - Momento complicato in casa Lazio. La squadra di Pioli non vince da tre turni (due sconfitte e un pareggio) e ora spunta anche il caso Klose. Il bomber tedesco è stato usato col contagocce in questo inizio di stagione e ora chiede più spazio. "La situazione attuale non mi rende felice - ha spiegato alla Bild -. Mi sento in forma e voglio giocare di più". "Cambiare a gennaio? Parlerò con i dirigenti, nulla è impossibile", ha aggiunto.

Quando le cose non vanno per il verso giusto, si sa, tutti i problemi vengono a galla. E così anche Klose ha deciso di uscire allo scoperto. "Mi sento sano, in forma e voglio giocare di più - ha detto l'attaccante -. È ovvio che la situazione attuale non mi renda felice, a 36 anni ho altri obiettivi sportivi da centrare".



Parole chiarissime, che ora rischiano di trasformarsi in un addio alla Capitale. "Cambiare squadra a gennaio? Adesso parlerò con la dirigenza Lazio e vedrò cosa fare - ha proseguito il giocatore -. In teoria nel calcio nulla è impossibile". Dall'inizio del campionato è la prima volta che Klose alza la voce. Le gerarchie di Pioli, del resto, ormai sono chiare. Nonostante i quattro gol in 416 minuti giocati, l'attaccante tedesco viene dopo Djordjevic. Urge un chiarimento. Altrimenti non è escluso che il record-man di gol al mondiale possa chiedere a Lotito di essere ceduto a gennaio. Un bomber da 300 gol tra nazionale e club ha sempre mercato.

PIOLI: "CADO DALLE NUVOLE"

L'allenatore della Lazio, Stefano Pioli, è rimasto sorpreso dalle paorle di Klose. "Cado dalle nuvole. Per me Miro, per quello che sta facendo da inizio preparazione a oggi, è un valore aggiunto per il suo atteggiamento, la professionalità, l'esempio che dà. E' stato utilizzato quando ritenuto giusto dall'allenatore. Conosco Klose per la persona e il professionista che è e non sarà mai un problema ma un valore aggiunto. E' importante che tutti i miei giocatori abbiamo stimoli per giocare e sentirsi titolari. Così li voglio e li alleno. Per certe voci su Klose cado un po' dalle nuvole, ma più delle parole servono gli atteggiamenti e gli atteggiamenti di Klose e Gonzalez sono super positivi, nel lavoro, nella disponibilità".