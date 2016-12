Lazio, Simone Inzaghi: "Pronti per il derby"

Poi il tecnico, a Premium Sport, ha continuato: "Ci sono state un paio di punizioni alla fine rischiose ma abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario ferito e che veniva da alcune sconfitte anche immeritate. Siamo stati bravi, ci abbiamo creduto, abbiamo vinto meritatamente e adesso prepareremo il derby nel migliore dei modi. Non ho cambiato niente in mezzo perché i 3 centrocampisti hanno fatto un’ottima gara. L’unico neo è che dovevamo chiuderla perché nel calcio c’è sempre il rischio di prendere un gol e non vincere sarebbe stato un grande dispiacere".