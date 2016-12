Lazio-Sassuolo, Pioli: "Mancata la lucidità". Di Francesco: "Ora il Milan"

Stati d'animo contrastanti per Stefano Pioli ed Eusebio Di Francesco dopo Lazio-Sassuolo. Il tecnico laziale amaro: "La sconfitta nasce dall'errore nel rigore, poi ci è mancata lucidità . Non ci sono alibi, inutile farsi illusioni sulla classifica: l'ottavo posto non fa per noi". Esulta l'allenatore neroverde: "E' stata una partita perfetta da parte della squadra. Ora battiamo il Milan. io alla Lazio? Mai dire mai".

L'analisi di Pioli: "Nella prima mezz'ora rischiato poco ma dopo l'errore di Mauricio abbiamo perso ritmo e attenzione. Affrontavamo un avversario ben messo in campo e nella ripresa abbiamo creato anche palle gol. Ora cercheremo di trovare energie per l'Europa League del campionato". Così Di Francesco: "La squadra sta crescendo, sono contentissimo. Abbiamo sofferto e poi ci siamo resi pericolosi. Cerchiamo di vivere partita dopo partita per arrivare il più in alto possibile in campionato".