Lazio-Sampdoria 3-0: Felipe Anderson è imprendibile

10:40 - Inizia con una grande vittoria, nell'anticipo della diciassettesima giornata di Serie A, il 2015 della Lazio. Nello scontro diretto per il terzo posto contro la Sampdoria di Mihajlovic, i biancocelesti si sono imposti con un perentorio 3-0. Sugli scudi la prestazione di Felipe Anderson, autore del gol del raddoppio e degli assist per Parolo (38') e Djordjevic (66'). Brutta prestazione per i blucerchiati, mentre la Lazio sale a quota 30 punti.

LA PARTITA

Compatta, in forma e a tratti spettacolare. La Lazio di Pioli inizia alla grande il nuovo anno solare con un netto 3-0 alla più brutta Sampdoria stagionale. Merito dei biancocelesti ancora prima che demerito dei genovesi, sfiduciati dalla facilità di palleggio del centrocampo laziale e dallo strapotere di Felipe Anderson, praticamente imprendibile per tutta la partita. Dal brasiliano, capace di non rimpiangere Candreva, nelle ultime quattro partite di campionato sono arrivati 4 gol e 4 assist per i compagni.

Se la Lazio vola ed è terza dopo aver costretto la Sampdoria a tirare verso la porta di Marchetti solo in due occasioni, peraltro controllate, è merito del tecnico Pioli e di una rosa che lo segue con convinzione. Il pressing ammirato per tutto il primo tempo su Palombo e Obiang è studiato scientificamente, impossibilitando la Sampdoria a iniziare l'azione. Alla compattezza, traducibile facilmente in sacrificio di tutti, si è poi aggiunto il momento di grazia di Felipe Anderson in pieno delirio tecnico dopo la doppietta di San Siro poco prima di Natale. Il brasiliano è una furia imprendibile per Regini e Cacciatore che giochi sulla destra o dall'altra parte. Da sinistra arriva l'azione del gol di Parolo al 38' con Anderson devastante e bravo a trovare il compagno in mezzo all'area; dal centro arriva il sigillo personale con un bel calcio da fuori; e da destra, nella ripresa, il gioiello per il tap-in vincente di Djordjevic a porta vuota. Uomo chiave e uomo partita, senza dubbi.

Dubbi dal sapore dolce, invece, per Pioli che nel finale ha ributtato nella mischia Candreva, osannato dai propri tifosi, col tecnico che dovrà studiare una mossa per non disperdere un potenziale così elevato di imprevedibilità e gol nel reparto offensivo. Domenica c'è il derby con la Roma, motivazioni non ne serviranno a tavolino, ma la sensazione è che questa Lazio possa volare alto, ancora più dell'aquila Olympia. Per la Sampdoria un brutto tonfo all'Olimpico dopo le festività passate ad alta quota. Per Mihajlovic c'è molto da lavorare in attesa dei rinforzi in attacco. Anche se a preoccupare, oltre i meriti laziali, è stato l'atteggiamento poco propositivo di una Samp mai così arrendevole in campionato.

LE PAGELLE

Felipe Anderson 8 - I numeri parlano per lui e questo è il suo inverno. Un'esplosione inaspettata che sta lanciando la Lazio ad altissima quota. Lui, preso da pieno delirio professionale, prova qualsiasi giocata ad effetto e il bello è che gli riesce quasi tutto.

Regini e Cacciatore 4,5 - Un po' per uno ma stesso risultato: se il brasiliano di cui sopra li punta, non lo prendono. Mai. Serata da dimenticare per i due esterni.

Parolo 7 - Solita sostanza in mezzo al campo poi è bravo a trovare l'inserimento giusto che fa crollare il castello di sabbia blucerchiato.

Okaka 4,5 - Altra prestazione negativa per l'attaccante di Mihajlovic. Ce la mette tutta per conquistare qualche pallone e un'occasione buona, ma non è serata.



IL TABELLINO

LAZIO-SAMPDORIA 3-0

Lazio (4-3-3): Marchetti 6; Basta 6, De Vrij 6, Cana 6 (1' st Cavanda 6), Radu 6; Parolo 7, Biglia 6, Lulic 6,5 (5' st Onazi 6); Felipe Anderson 8, Djordjevic 6, Mauri 6,5 (33' st Candreva 6). A disp.: Berisha, Strakosha, Novaretti, Konko, Pereirinha, Ledesma, Cataldi, Keita, Klose. All.: Pioli 6,5.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano 5; Cacciatore 4,5, Gastaldello 5, Romagnoli 5, Regini 4,5; Rizzo 4,5 (1' st Wszolek 5,5), Palombo 5, Obiang 5 (22' st Bergessio 5,5); Soriano 5,5; Okaka 4,5, Eder 5 (29' st Duncan 5). A disp.: Romero, Da Costa, Silvestre, Fornasier, Ivan, Marchionni, Krsticic, Djordjevic, Fedato. All.: Mihajlovic 5.

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 38' Parolo, 41' Felipe Anderson, 21' st Djordjevic

Ammoniti: Cana, Basta (L); Gastaldello, Soriano (S)

Espulsi: nessuno