Lazio-Roma verso il rinvio, ma è già scontro

16:20 - E' già caos attorno al derby Champions tra Lazio e Roma. Dopo un giorno di silenzio, dovuto all'attesa di una richiesta ufficiale, la Lega fa sapere che è pervenuta una richiesta ufficiale da parte del club biancoceleste per spostare la data della stracittadina, in programma domenica 24 maggio alle ore 15. Al momento si sta valutando l’ipotesi di uno slittamento a lunedì 25 maggio, uno dei due giorni indicati dalla Lazio (l'altro è martedì 26). Tutto lecito, dato che la banda di Pioli sarebbe reduce dalla finale di Coppa Italia contro la Juve anticipata a mercoledì 20. Peccato che lo spostamento della gara non sia affatto gradito dalla Roma che, invece, non ha nessuna intenzione di mettersi a disposizione della Lazio.

Qualunque decisione verrà presa difficilmente riuscirà quindi ad accontentare tutti. Tra l'altro lo spostamento a un giorno infrasettimanale creerebbe non pochi problemi ai tifosi. Il derby, come già anticipato dalla Prefettura, non si può disputare di sera. Problemi di ordine pubblico che, in effetti, avevano portato alla decisione della Lega di farlo giocare domenica alle 15. Ergo, che si giochi in un giorno festivo o in uno feriale, tutti in campo al pomeriggio. Con o senza tifosi perché il punto, pare ovvio, è proprio questo: come fa uno che lavora ad andare allo stadio lunedì pomeriggio? Non resta che aspettare la decisione ufficiale della Lega e, dopo, lo scopriremo.