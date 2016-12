Lazio-Roma, il derby del 4 dicembre a mezzogiorno

La Questura di Roma ha chiesto all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza delle manifestazioni sportive di attivarsi per anticipare alle 12.30 lo svolgimento del derby Lazio-Roma previsto nella capitale il 4 dicembre, data in cui è in programma il referendum costituzionale. Lo apprende l'Ansa. La motivazione della richiesta (che peraltro non viene considerata "ultimativa") è di mantenere in orario diurno sia l'afflusso sia il deflusso degli spettatori in una giornata di grande impegno per le forze di polizia.