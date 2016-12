Lazio-Roma, derby infinito. Totti su Facebook ha già battuto i cugini

Francesco Totti ha già vinto il derby social con la Lazio. La pagina Facebook ufficiale del capitano della Roma, aperta lo scorso 21 settembre, ha già raggiunto quota 733 mila like in soli 6 giorni, superando la quota laziale ferma a 715 mila like. Ma il profilo social della società biancoceleste è attivo dal 2009... Per Totti un altro motivo per festeggiare il giorno del suo 40esimo compleanno.