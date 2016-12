29 novembre 2015 Lazio, rabbia Tare: "Annullati due gol regolari" Il ds biancoceleste contro lʼarbitro Fabbri: "Non è la prima partita in cui subiamo torti arbitrali"

A fine partita Igli Tare è un fiume in piena. Nel mirino l'arbitro Fabbri. "Siamo molto amareggiati per quello che è successo: non è la prima partita in cui subiamo torti arbitrali - si è sfogato ai microfoni di Premium -. Sono stati annullati due gol clamorosi: giochiamo un campionato con mille difficoltà, ogni punto conta tantissimo e non meritiamo un trattamento simile. Quello che è successo è grave, per me entrambi i gol erano regolari".

"Noi dobbiamo cercare di essere calmi e rispettare il lavoro degli arbitri, ma se dobbiamo continuare così allora possiamo anche non presentarci domenica prossima. Il secondo gol annullato è clamoroso" ha proseguito Tare.



Il ds è comunque soddisfatto di come ha giocato la squadra. "Squadra in ritiro? Dopo quello che è successo stasera non mi sento di dire nulla al gruppo: la reazione c'è stata, nel secondo tempo si è giocato a una porta sola".



Al gol di Tonelli, i tifosi hanno esposto uno striscione polemico: "Attenti a dove andate, so' finite le serate... M...e!. "Lo striscione dei tifosi? So da dove nasce questo striscione, da una dichiarazione di un ex giocatore della Lazio: è il proprietario di un ristorante frequentato dai nostri giocatori, ma non mi va di commentare" ha tagliato corto Tare.