Lazio, pronto premio da 5 milioni per Champions e Coppa Italia

12:27 - Il rush finale richiede molte energie. E in casa Lazio si pensa anche a un maxi premio in vista del doppio obiettivo a portata dei biancocelesti. Se la squadra di Pioli dovesse centrare il secondo posto in campionato e battere la Juve in finale di Coppa Italia, Lotito avrebbe già pronto un maxi bonus da 5 milioni di euro per rendere merito alla grande stagione. Un incentivo in più per chiudere l'annata in grande stile e con le tasche piene.

In certe situazioni, si sa, l'orgoglio e l'ambizione on basta. Per dare qualcosa in più serve anche un incentivo economico. Lo sa bene la Lotito, sempre molto parco, ma attento a dare i giusti stimoli ai suoi giocatori. A questo punto della stagione, infatti, ci sono due traguardi importanti da tagliare: la qualificazione per la Champions League (meglio se col secondo posto) e l'ultimo atto della Coppa Italia. In caso di doppietta, riferiscono voci biancocelesti, per tutta la squadra ci sarà un ricco premio da dividere. Si parla di cinque milioni di euro.



Un bel gruzzolo, considerati i tempi (nel 2013, prima della finale storica di Coppa Italia con la Roma, fu stanziato un premio totale di 1,5 milioni). In palio, del resto, non c'è solo il prestigio, ma anche tanti soldi. Per quanto riguarda l'obiettivo Champions (che porterebbe nelle casse biancocelesti 30 mln) si parla di qualificazione diretta. In caso di qualificazione ai preliminari, i soldi resterebbero infatti congelati fino all'eventuale superamento del turno. L'incontro per la trattativa tra Lotito e la squadra per i bonus è imminente. Prima però ci sarà l'Empoli da battere per continuare a inseguire i traguardi. Poi si parlerà di premi a obiettivo e soldi. La Lazio punta in alto. E Lotito è pronto ad aprire il portafogli.