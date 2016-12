Lazio, problemi al ginocchio per De Vrij. Oggi gli esami medici

Preoccupazione in casa Lazio per l'infortunio di Stefan De Vrij. Il difensore biancoceleste, in campo ieri con la nazionale olandese in Turchia, è uscito dopo 45' lamentando problemi fisici abbastanza seri. Attesi per oggi gli esami clinici del caso: si teme una lesione al menisco del ginocchio sinistro, dopo lo stop di un paio di settimane occorso durante la preparazione estiva.