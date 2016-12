Lazio, Prandelli è in cima alla lista dei preferiti di Lotito

Simone Inzaghi non sa ancora se sarà sulla panchina della Lazio anche nella prossima stagione. Come riporta Il Messaggero, sono tanti i nomi che ha in testa Claudio Lotito. Ma su tutti, il preferito del presidente bianconceleste è Cesare Prandelli, libero da quando ha lasciato la Nazionale dopo i mondiali brasiliani del 2014. Nella lista anche Gianni De Biasi e Sinisa Mihajlovic, esonerato dal Milan il 12 aprile per far posto a Cristian Brocchi.