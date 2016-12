Lazio, Pioli: "Vogliamo tornare in Europa"

16:06 - Concentrato e focalizzato sugli obiettivi del rush finale di stagione. Il tecnico della Lazio Stefano Pioli si prepara così alla sfida con l'Empoli: "Vivo con grande equilibrio e attenzione il momento. Non abbiamo raggiunto nulla e dobbiamo continuare a insistere per centrare i nostri obiettivi". "Vogliamo portare a casa qualcosa in questa stagione e tornare in Europa", ha aggiunto. Poi sulle condizioni di Klose: "Sta bene e ci sarà".

Contro l'Empoli, Pioli va a caccia dell'ottava vittoria consecutiva: "Vogliamo vincere e continuare nel momento positivo". E per farlo dovrà dosare bene le forze: "Ho prestato attenzione alle condizioni dei miei calciatori. Stanno tutti bene e non credo che domani ci saranno tanti giocatori che hanno fatto tutte e tre le gare. Qualche cambio ci sarà, ma la squadra sarà comunque competitiva perché il gruppo ha sempre risposto bene". Solo Braafheid è un po' affaticato (pronto Lulic), per il resto tutti disponibili. Anche Klose: "Sta bene, come il resto del gruppo, perché giocare con continuità non è un problema e dobbiamo prepararci perché il prossimo anno speriamo di giocare spesso in mezzo alla settimana".



Nel mirino c'è il secondo posto e la finale di Coppa Italia: "Vogliamo crescere e credo che ci siano i margini per farlo. Lavoriamo insieme da tanto poco tempo e possiamo sicuramente migliorare sotto molti aspetti. Rispetto a inizio anno siamo migliorati, ma possiamo fare ancora di più". Quanto al confronto con la Roma, piedi ben saldi a terra: "Dobbiamo pensare gara dopo gara sapendo che la classifica è un o specchio reale dei valori".



Poi qualche battuta sull'Empoli: "Proveremo a essere aggressivi per cavalcare il momento e sfruttare la spinta del pubblico, ma dipenderà anche da loro. Dovremmo anche essere bravi a gestire la gara e le forze. Sono una squadra organizzata e fresca, dovremmo stare attenti. Non so se siamo le rivelazioni del campionato, ma siamo sicuramente due squadre che stanno facendo molto bene". Infine una replica allattacco di Garcia alla giustizia sportiva italiana: "Non conosco molto bene la faccenda, non credo decida una sola persona, ma più di una. Però non vorrei dire cose errate".