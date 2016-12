Lazio, Pioli: "Vogliamo restare al terzo posto"

17:50 - "Il terzo posto? Ci deve essere un'assoluta determinazione a mantenere la posizione. Siamo nelle prime posizioni, lo abbiamo meritato e dobbiamo dimostrare di continuare a meritarlo". Così il tecnico della Lazio Pioli alla vigilia della sfida contro la Samp. "Vogliamo essere all'altezza e portare a casa una vittoria". Poi un appello: "Ai tifosi dico di venire numerosi: dateci una spinta. Prima c'è la Sampdoria. Poi penseremo insieme al derby".

Il match contro la Samp darà il via a una serie di partite in casa che possono decidere la stagione: il derby con la Roma e gli scontri diretti con Napoli e Milan. "Le prossime gare sono senz'altro importanti - ha proseguito il tecnico della Lazio - La prossima però è la più importante. Ho indicato la Sampdoria come la rivelazione della stagione. Per quanto riguarda la Lazio invece sono sempre stato fiducioso. Mihajlovic sta facendo un ottimo lavoro, hanno perso solo una partita. Ma noi giochiamo davanti ai nostri tifosi, dobbiamo essere attenti e portare in campo la nostra qualità. Candreva e Biglia sono a disposizione".



Nessuna preoccupazione per i diffidati, in vista del derby: "Conta solo la Sampdoria. Vedrò la condizione dei giocatori e le loro caratteristiche. Sono tranquillo perché so che chi sarà scelto sarà pronto". Sul mercato delle avversarie: "Ogni squadra sta facendo le proprie valutazioni, io le ho fatte con la mia. La società sa quali sono i miei desideri e so che sta lavorando per fare le cose al meglio".