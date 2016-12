Lazio, Pioli: "Vogliamo partire con il piede giusto"

"Abbiamo 8 giocatori offensivi. Siamo al completo per posizioni in campo ma il mercato non è chiuso, vanno valutate le condizioni di Djordjevic e Klose. Biglia? Non andrà via, è il capitano e Klose è il vice", ha aggiunto. Sugli obiettivi stagionali: "Confermarci e rimanere in Europa.Sappiamo che le avversarie si sono tutte rinforzate, il campionato è particolarmente competitivo ma abbiamo una squadra all'altezza". Per la prima uscita stagionale in Serie A, Pioli ritrova il "suo" Bologna. "Vogliamo affrontare la partita nel modo migliore contro una squadra che sta bene. E' la prima di campionato e sono concentrato. Poi certo Bologna è stata una tappa piacevole della mia carriera, un ambiente dove ho dato tutto e ho ricevuto tanto. Sarà una gara complicata, avranno tanto entusiasmo, noi dopo un precampionato complicato abbiamo ripreso a giocare in un certo modo", ha commentato. Nessun turnover in vista del ritorno del preliminare di Champions: "Sto pensando alla migliore formazione possibile, siamo in un momento in cui più giochiamo e più possiamo migliorare".