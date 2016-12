Lazio, Pioli: "Vogliamo migliorare la classifica"

"In casa ne abbiamo vinte sette su sette? Vorremmo continuare anche se pensiamo solo a migliorare la nostra classifica. Non pensiamo ai record ma a dare il massimo". Obiettivo chiaro per Pioli alla vigilia di Lazio-Torino. "Loro ci costringeranno a giocare la migliore partita possibile dal punto di vista tattico - ha proseguito - La Nord in sciopero? Non giudico i nostri tifosi, ma insieme siamo sicuramente più forti, senza sicuramente più deboli".