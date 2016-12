Lazio, Pioli: "Vogliamo il terzo posto"

"Chi merita il terzo posto? Chi sarà in quella posizione domani sera - ha continuato Pioli in conferenza stampa - Ho fatto questa domanda ai giocatori e conosco la loro risposta. Non abbiamo ancora finito, vogliamo fare risultato positivo e arrivare al terzo posto. E se la Lazio non dovesse centrare il podio? Credo che nessuno si dovrà permettere di usare termine il flop o delusione per quanto riguarda il campionato della Lazio. Devo difendere il nostro lavoro. Siamo in una posizione in classifica che per bilanci, introiti e spese competerebbe ad altre società".



Sull'importantissima sfida contro il Napoli: "Mi aspetto un avversario al massimo. Ha un potenziale importante, simile al nostro, segna tanto e subisce più di noi. Al di là del futuro di Benitez cercheranno di fare risultato come proveremo a fare noi". Poi si penserà alla prossima stagione. "Abbiamo gettato le basi per costruire una Lazio che in futuro potrà dare tante soddisfazioni ai tifosi - ha concluso Pioli - La Lazio mi ha messo a disposizione un organico importante, con valori che andranno consolidati e sono convinto che è solamente l'inizio. Abbiamo perso qualche partita, una finale, ma credo che avremo altre occasioni".