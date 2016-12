Lazio, Pioli: "Vogliamo andare avanti in Europa"

18:15 - Stefano Pioli vuole che la Lazio di Europa League lotti per l'ultimo obiettivo stagionale rimasto. "Abbiamo voglia di andare avanti in Europa e affrontare grandi avversari come il Galatasaray. Vogliamo rimanere in Europa e tornarci la prossima stagione", ha detto. Sul match: "Mi aspetto un match combattuto contro un avversario forte, che ha perso solo una gara in casa in Champions. Ha ritmo, intensità e dovremo giocare con le stesse caratteristiche".

"Più supporto dai tifosi? Non ci sta come domanda in vista di questa partita. In aeroporto ho visto tanta gente laziale, verranno qui per supportarci. Noi da loro prenderemo il calore e la voglia che ci serve", ha aggiunto. Sulla formazione: "Tocchera a Marchetti e schiererò la formazione migliore contro un avversario difficile. Badu? E' a disposizione nessun problema. Bisevac ha avuto un affaticamento muscolare non smaltito bene. Vediamo". Poi difende l'attacco, dove manca un titolare fisso: " I nostri attaccanti stanno dando tanto alla squadra e utilizzo sempre il migliore per la partita che verrà. E non è un problema per me, ho a disposizione ragazzi bravi, pronti e sicuri". Non sarà una partita facile: "Bisognerà difendere in undici, cercheremo di fare del nostro meglio contro un'avversario che ha dei punti deboli".