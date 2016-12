Lazio, Pioli: "Vinciamo l'Europa League e salviamo la stagione"

"Andiamo avanti il più possibile, proviamo a vincere l'Europa League per salvare la stagione". Stefano Pioli punta in alto alla vigilia del ritorno contro lo Sparta Praga. "Anche se il risultato dell'andata è buono non possiamo permetterci cali di tensione, serve attenzione e lucidità - ha proseguito il tecnico della Lazio, che poi chiama a raccolta i tifosi: "Più siamo e meglio è, tutti i tifosi che verranno saranno un'arma in più".