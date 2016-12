Lazio, Pioli: "Troppo brutti per essere veri"

Stefano Pioli non nasconde la delusione dopo lo 0-5 contro il Napoli: "Loro superiori ma non possiamo essere questi, è una sconfitta troppo pesante. Mercoledì dovremo dimostrare che possiamo fare meglio". Il tecnico della Lazio non vuole sentire parlare di infortuni: "Chiaro, ci manca gente come Candreva, Biglia e Klose - le sue parole a Premium Sport - ma non c'erano neanche in Europa League e abbiamo fatto meglio".