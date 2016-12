Lazio, Pioli: "Sono incazzato! Dobbiamo colmare il gap con le grandi"

La Lazio ha un doppio obiettivo contro il Milan: centrare il nove su nove casalingo e riscattare il ko di Bergamo. "Le prossime due partite arrivano nel momento giusto. Dobbiamo far vedere cosa vogliamo fare da grandi - le parole di Pioli in conferenza stampa - Ho detto ai giocatori che non ero deluso della loro prestazione, ma incazzato. Dobbiamo dimostrare di essere squadra dall'inizio alla fine e fare in fretta a colmare il gap con le grandi".

"Ancora sprechiamo troppe situazioni, non siamo soddisfatti del nostro lavoro - ha proseguito Pioli alla vigilia della sfida contro i rossoneri - La partita di mercoledì era da sfruttare. Ho detto ai giocatori che non ero deluso, ma incazzato per la prestazione. Ci sono squadre che stanno investendo tantissimo e stanno lavorando insieme da tantissimo tempo e ancora non sono riuscite a vincere. Noi siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo forzare la situazione se vogliamo vincere qualcosa. Sono qui per questo". Sul match contro il Milan: "Metterà in capo tutte le sue qualità, ma onestamente penso più alla mia squadra: schiererò la migliore. Il derby è vicino ma allo stesso tempo lontano, domani dobbiamo ripartire alla grande. L'esultanza di Szczesny al gol dell'Atalanta? Conosciamo tutto, sappiamo tutto, saremo pronti per dare il massimo". Sull'imminente operazione di de Vrij: "Su di lui costruivamo tutta la fase difensiva, non ci faremo trovare impreparati a gennaio".