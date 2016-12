Lazio, Pioli: "Siamo forti nonostante le assenze, Klose sta bene"

Non vuole sentir parlare degli assenti Stefano Pioli , alla vigilia della gara col Sassuolo : "Vorrei avere sempre tutti a disposizione - ha detto il tecnico della Lazio - ma quelli che ho per questa partita hanno qualità. Il Sassuolo è un'ottima squadra ma sappiamo come fare per vincere". Nessun pensiero alla classifica - "La guarderemo da febbraio" - e agli scontri diretti: "Cosa succede sugli altri campi non ci interessa".

Calma e voglia di migliorare sono dunque le richieste di Pioli alla sua squadra: "Stiamo lavorando bene, dobbiamo fare la nostra partita e cercare di fare sempre meglio". Sui giocatori chiave: "Cataldi essendo di Roma sente molto certe situazioni, deve solo pensare a stare tranquillo per crescere. Milinkovic è un giocatore completo, può giocare in varie posizioni. Non è importante quello ma il contributo che può darci nelle due fasi. Felipe Anderson e Candreva possono cambiare lato tranquillamente e renderci più imprevedibili". Infine, le condizioni di Klose: "Sta bene, forse non ha i 90 minuti ma può giocare. Avere a disposizione uno come lui è fondamentale per il suo modo di stare in campo".