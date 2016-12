Lazio, Pioli: "Sconfitta pesante, commessi troppi errori"

Sui gol presi nei primi 15 minuti: "Abbiamo lavorato tanto sull' approccio e in Europa avevamo trovato dei rimedi ma sono state troppe le ingenuità, in una stagione così negativa poi le difficoltà aumentano e diventa tutto più difficile". Le prospettive per il finale di stagione: "Adesso serve orgoglio per affrontare le ultime partite. Non siamo quelli di stasera e vogliamo dimostrarlo . Essendo un'annata nata male, è difficile tenere botta anche a livello mentale".

BIGLIA: "DOBBIAMO VERGOGNARCI""E' una vergogna. E' una vergogna quello che abbiamo fatto. Non abbiamo dimostrato e non abbiamo imparato niente. Speriamo che questo ci serva da esperienza. Dopo la partita d'andata non avevamo raggiunto nessun vantaggio. Oggi dovevamo fare qualcosa di più e non l'abbiamo fatto". Lo ha detto Lucas Biglia, centrocampista della Lazio, dopo l'eliminazione in Europa League. "Dopo il terzo gol era difficile ma dovevamo giocare da squadra e non l'abbiamo fatto. Per questo dico che dobbiamo vergognarci per quello che abbiamo fatto - ha aggiunto l'argentino - Sapevamo che l'Europa era troppo importante per noi, ma il campionato non è ancora finito e abbiamo una partita importantissima domenica".