Lazio, Pioli: "Roma e Napoli? Facciamo corsa su noi stessi"

17:29 - Archiviata la sconfitta con la Juve, Stefano Pioli chiede ai suoi massima concentrazione per la sfida con il Chievo. "E' una partita importante, ho visto una grande voglia di ripartire - ha spiegato l'allenatore della Lazio - Affronteremo l'impegno con umiltà e convinzione". Sulla corsa al secondo posto: "Roma e Napoli? Non mi preoccupo degli avversari, pensiamo solo a noi. Facciamo la corsa su noi stessi".

Una vittoria contro il Chievo per continuare la corsa al secondo posto e alla qualificazione diretta in Champions League. "Dobbiamo giocare una grande gara dal punto di vista tecnico per far male al Chievo - ha spiegato Pioli - . Dovremo avere lucidità nelle scelte, muovere la palla velocemente. Loro saranno compatti, ma se avremo velocità nello smarcamento, potremo creare difficoltà all’avversario".



Il Chievo è praticamente salvo, quindi la Lazio ha solo da perderci. "Allora vuol dire che noi abbiamo più motivazioni. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi, che ci sosterranno. Abbiamo qualcosa di importante da raggiungere, abbiamo tanto da chiedere alla partita di domani. La squadra ha lavorato bene, siamo pronti a tornare alla vittoria".



Pioli torna a parlare della sconfitta contro la Juventus. "A me è piaciuta la squadra e anche la mentalità che abbiamo avuto - l'analisi del tecnico -. Abbiamo commesso due errori che hanno pregiudicato il risultato. Ma è stata una prestazione all’altezza contro un avversario che ha vinto negli ultimi anni e che ora è tra le prime quattro d’Europa. Siamo cresciuti".



Situazione infortunati. "Radu Sta bene, è pronto. La sua condizione è buona ed è a disposizione. Poi dove giocherà lo vedremo domani. Abbiamo diverse soluzioni. Gentiletti e Djordjevic stanno lavorando tanto con impegno. Vengono da infortuni pesanti. Sino ad oggi hanno svolto un lavoro a parte, non hanno fatto partite, credo abbiano bisogno ancora più di tempo. Magari sarà utile giocare un po' con la Primavera per ritrovare ritmo, posizione e quelle cose che si perdono dopo un lungo periodo di inattività".