Lazio, Pioli ritrova le ali: ora l'Europa è possibile

10 gennaio 2016 Lazio, Pioli ritrova le ali: ora lʼEuropa è possibile Candreva, Keita e Felipe Anderson stanno tornando ai livelli dello scorso anno: Pioli, dopo aver rischiato lʼesonero, può puntare in alto

Comincia a prendere una forma nuova il campionato della Lazio, in serie utile da quattro giornate e reduce da due vittorie consecutive in trasferta, contro le prime due del campionato: Inter e Fiorentina. Pioli sta ritrovando la squadra dello scorso anno, soprattutto a centrocampo e in attacco. Resta da sistemare la difesa, ma intanto l'Europa - con la Roma, quinta, distante sette punti - inizia a diventare un obiettivo possibile.

La chiave della Lazio, in attacco, è rappresentata dagli esterni: quando girano ai livelli visti ieri a Firenze, i biancocelesti sono in grado di vincere con chiunque. Candreva sta raggiungendo la migliore condizione, mentre Keita e Felipe Anderson dovranno confermare la concretezza mostrata al Franchi. Le note positive riguardano anche il centrocampo, dove il rientro di Biglia, in regia, è fondamentale per l'organizzazione del gioco. Al fianco dell'argentino è fondamentale l'equilibrio garantito da Parolo e poi c'è un nuovo Milinkovic-Savic, che a Firenze si è sbloccato dopo mesi non facili.



Se Pioli riuscisse a sistemare la difesa, vero tallone d'Achille di questa squadra da quando si è infortunato De Vrij, il campionato della Lazio potrebbe svoltare in poche giornate visto che davanti si procede a singhiozzo. L'Europa League, inavvicinabile fino a poche settimane fa, è un obiettivo del tutto alla portata.