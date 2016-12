Lazio, Pioli: "Risultato ottimo, ma è ancora tutto aperto"

Il tecnico analizza così i 90 minuti: "Tutta la partita è stata difficile. Loro ti pressano molto e sapevamo di dover soffrire, ma noi siamo una squadra che sa soffrire e siamo tornati a soffrire, abbiamo lottato e forse un solo gol segnato ci sta anche stretto. L'1 a 0 è un ottimo risultato, non prendere gol in casa è vantaggioso, ma loro sono una squadra forte. Sapevamo che sarebbe stata una doppia sfida complicata ma abbiamo dimostrato di potercela giocare fino alla fine. E' solamente il primo round ma andremo a Leverkusen a fare la partita anche se sappiamo che sarà molto difficile superare il turno".



Pioli elogia l'intero gruppo ma fa un'eccezzione per Keita, autore del gol decisivo: "I ragazzi hanno dato la risposta che volevamo dare, la Supercoppa era il nostro primo obiettivo e non è andata come volevamo, oggi invece ci siamo presentati con un piglio diverso. Ma è ancora lungo il percorso, dovremo giocarcela anche lì con le stesse attenzioni: ora abbiamo una partita di campionato di mezzo e forse ci può servire per migliorare la condizione. De Vrij mi sembra stia bene, Klose penso sia quasi impossibile averlo al ritorno. Ma abbiamo alternative, ho sempre detto che Keita può far bene da centravanti. Sono contento per lui".