Lazio, Pioli rischia: "Voci incontrollabili, ma basta torti"

Dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato la Lazio di Pioli cerca il riscatto contro la Juventus, tornata in alto con un ottimo mese di novembre. Il tecnico si gioca anche la panchina con Lippi e Brocchi tra i possibili candidati alla sua successione: "Nel calcio quando mancano i risultati il primo responsabile è l'allenatore. Non posso controllare queste voci, ma posso influenzarle. Devo lavorare e mettere la squadra in condizione di fare risultato". Una delle motivazioni del momento negativo della Lazio per Pioli riguarda i torti arbitrali: "Ne ho parlato perché è la realtà dei fatti, ma nonostante le difficoltà dovevamo avere più punti in classifica. Non so perché ci sia questa situazione, ripeto solo che la Lazio vorrebbe essere responsabile solo dei propri errori e non pagare le decisioni arbitrali. Abbiamo il diritto di ricevere arbitraggi giusti".



"E' innegabile che il momento della squadra sia particolare - ha continuato Pioli in conferenza stampa -. L'avversario non conta in questi casi, non possiamo perdere altro tempo e dobbiamo fare risultato. Dobbiamo crederci e pensare di potercela fare. Dal punto di vista mentale abbiamo avuto periodi migliori, ma non possiamo permetterci di sbagliare. Le motivazioni ci sono e vengono dalla classifica. Del passato non mi importa, ma qualcosa non ha funzionato fino a questo momento perché ci è mancata continuità e fiducia, ma abbiamo avuto molti infortuni. La stagione può ancora svoltare positivamente".



Tra i tanti problemi della squadra ci sono anche gli infortuni, non ultimo quello di Lulic: "Era sereno, ma arrabbiato. Spero di riaverlo presto a disposizione. La società sarà pronta a intervenire sul mercato, ma ora dobbiamo lavorare e basta approcciando bene le gare. La Juventus ha giocatori importanti, così come noi, ma dovremo essere compatti come squadra e sbagliare il meno possibile tecnicamente". Un obiettivo è anche quello di riconquistare i tifosi: "Questa situazione di indifferenza mi spaventa. Ho bene in mente l'ambiente dello scorso anno, questa scarsa vicinanza dei tifosi di sicuro non ci aiuta".