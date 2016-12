Lazio: Pioli rischia, Montella è pronto

La Lazio sta vivendo un inizio di stagione davvero terribile, con l'eliminazione nei playoff di Champions League e le cocenti sconfitte rimediate in campionato, ultima quella del San Paolo col Napoli per 5-0. I tanti infortuni che hanno colpito la squadra ovviamente incidono ma Stefano Pioli non sembra avere più la sintonia che aveva l'anno scorso con la squadra: per questo motivo un altro paio di risultati negativi con Genoa e Verona potrebbero costargli la panchina.

Secondo "Il Messaggero" ci sarebbero già tre candidati forti per sostituire Pioli nel caso in cui la situazioni precipiti e si arrivi ad una separazione: si tratta di Vincenzo Montella, Roberto Donadoni e Walter Mazzarri, tutti e tre attualmente liberi. Pioli deve assolutamente invertire la rotta se vuole salvare la sua panchina anche se non sarà semplice viste le assenze di Candreva e Biglia almeno per un'altra settimana e quelle di De Vrij e Klose, disponibili dopo la metà di ottobre.