Lazio, Pioli: "Qualificazione meritata, superiori al Galatasaray"

Stefano Pioli si gode vittoria e qualificazione: "Sono soddisfatto e contento per i miei giocatori. Hanno dimostrato di essere superiori a un avversario di valore come il Galatasaray - ha detto il tecnico della Lazio nel dopo gara - Non basterà arrivare agli ottavi per dire che abbiamo fatto il nostro dovere, dobbiamo fare molto di più. Adesso comunque vada sarà un sorteggio difficile. Ma anche chi ci incontrerà non sarà contento di averci pescato".