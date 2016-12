Lazio, Pioli punta in alto: "Torniamo protagonisti"

15:44 - Morale alto in Casa Lazio in vista del match contro l'Atalanta. "C'è' la voglia di tornare a essere protagonisti. Tutto l'ambiente, noi per primi vogliamo arrivare tra le prime cinque", ha spiegato il tecnico biancoceleste. "Siamo in lotta, abbiamo rallentato dopo due mesi a velocità molto elevata. Adesso dobbiamo solo ritrovare il nostro ritmo - ha aggiunto Pioli -. Possiamo dare un peso alla vittoria di Parma".

La lazio, dunque, punta in alto. E Pioli ribadisce il concetto già espresso altre volte da Lotito in vista della sfida con l'Atalanta: "Possiamo migliorare la classifica e stare nelle posizioni dove vogliamo arrivare a fine campionato". "La squadra sta bene, deve ritrovare ritmo nelle prestazioni, nel saper gestire la partita per 95 minuti - ha proseguito -. Nel calcio italiano l'unica cosa che conta è il risultato, e noi dobbiamo ritrovare ritmo nei risultati perché presto la classifica si potrebbe spaccare". Di fronte la Lazio troverà però un'Atalanta non certo in vena di regali: "Bisogna essere più determinati di loro, è un avversario che non ci lascerà tantissime occasioni, dobbiamo essere cinici e concreti nel concretizzarle".



Giovedì invece l'incontro a Formello con il City di Pellegrini: "Ho trovato una persona molto disponibile. I grandi personaggi devono avere umiltà e passione. Abbiamo parlato un po' in tutte le lingue, in generale ci ha chiesto informazioni sul nostro percorso e io ho fatto lo stesso. Non abbiamo parlato molto della partita della sera precedente".