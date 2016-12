Lazio, Pioli: "Prendiamoci la finale e poi pensiamo alla zona Champions" 

17:05 - Il Napoli sulla strada verso la finale di Coppa Italia e avversario nella rincorsa alla Champions. Due obiettivi dichiarati della Lazio di Pioli: "Arriviamo bene a questa semifinale - ha dichiarato il tecnico biancoceleste - perché vincere aiuta nella consapevolezza. Sarà dura contro un avversario costruito per la Champions e per puntare allo scudetto. In campionato ci hanno battuto per un episodio, siamo consapevoli che possiamo giocarcela".

"Abbiamo bisogno dell'appoggio dei tifosi in questo momento molto delicato e decisivo: siamo più forti con loro allo stadio. I giocatori meritano il supporto dei nostri tifosi" ha continuato Pioli. Un appello per un supporto importante per raggiungere due obiettivi: la finale di Coppa e la zona Champions: "Il Napoli è il nostro diretto avversario diretto sia in coppa che in campionato. La nostra volontà è sempre stata quella di chiudere la stagione il 7 giugno, giorno della finale. Dobbiamo fare la partita sempre, con il Napoli che può essere letale in ripartenza. Serve lucidità nel capire durante il match che la gara non si chiude domani per la finale. In campionato ci sono invece ancora tante partite e tanti punti a disposizione". Anche per poter superare la Roma: "Pensiamo a giocare e alla fine vedremo quanti punti avremo raccolto e dove saremo".