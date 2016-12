Lazio, Pioli: "Posso solo vincere, credo nella squadra"

Stefano Pioli sa che una sconfitta in Coppa Italia contro l'Udinese significherebbe esonero ma non trema: "Se volete parlare della panchina, chiedete a Lotito. Credo in un futuro alla Lazio ". Il tecnico biancoceleste crede anche nella squadra: "Sto lavorando sulla loro testa, dimostrano che vogliono uscire dalla crisi . L'unica medicina per superare questo momento è vincere: schiererò la formazione migliore ".

Pioli analizza così il difficile momento biancoceleste: "Commettiamo ingenuità che penalizzano le prestazioni, i particolari stanno influenzando i risultati. Ma anche in questo buio ci sono cose positive, sto studiando per restare qui: la mia stagione non è finita". E infatti parla già di mercato: "Ho elencato dei problemi alla dirigenza, ci sono delle urgenze ma prima bisogna arrivare a gennaio".

Niente paragoni con l'esperienza di Petkovic, come aveva suggerito il ct svizzero: "Non conosco la sua esperienza, ma la mia. Quando ci sono risultati negativi, qualsiasi allenatore è in discussione".

Sul match con l'Udinese: "Sono in un momento difficile ma verranno per vincere. Voglio i quarti, valuterò la situazione degli acciaccati. Gentiletti non è al top, Keita ha un problema al ginocchio. Onazi e Mauri sono disponibili. Senza Marchetti, gioca Berisha". Infine, Pioli assicura di non sentire la pressione del momento: "Non lavoro sempre uguale, cerco di crescere. Le decisioni sono sempre difficili da crescere ma si prendono nel bene della squadra".