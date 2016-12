Lazio, Pioli: "Per la Champions League serviranno 22 titolari"

Champions League e super-rinnovo. E' carico Pioli dopo l'annata straordinaria sulla panchina della Lazio. "Abbiamo fatto tanto per arrivare in Europa - ha spiegato -. Sappiamo che ci troveremo di fronte avversari impegnativi. Per la Champions serviranno 22 titolari". Poi sulla fiducia della società: "Sono contento, orgoglioso e felice per il contratto. Abbiamo gettato le basi per creare qualcosa di importante".