Lazio, Pioli: "Pensiamo al Sassuolo, vogliamo tornare in Europa"

15:00 - Nessuna distrazione, una gara per volta. In vista del Sassuolo, Pioli tiene alta la tensione in casa Lazio. "C'è tempo per pensare alla semifinale di Coppa Italia, la prima sfida è sempre la più importante - ha spiegato -. Schiererò la migliore formazione, poi farò le scelte per Napoli e Fiorentina". "Ho una rosa di valore, ci sono tre partite vicine e cercherò di sfruttarla - ha aggiunto -. L'obiettivo è tornare in Europa".

Già, l'Europa. Per la Lazio, al momento, ci sono ancora due strade percorribili per arrivarci. E Pioli vuole continuare a inseguirle entrambe: "Per arrivare in Europa possiamo far bene in campionato o in Coppa Italia". Dunque è vietato distrarsi. A cominciare dalla trasferta emiliana: "Ci siamo preparati molto bene con molto rispetto per il Sassuolo, che gioca un bel calcio e che in casa ha pareggiato con la Juve e ha battuto l'Inter. Sappiamo quello che ci aspetta. Dobbiamo mettere in campo la nostra qualità".



Di sicuro Pioli non vuole rivedere l'approccio alla gara mostrato col Cesena: "La squadra è cresciuta e ha imparato da queste situazioni come si affronta e si rispetta un avversario. Vogliamo approcciare la partita in modo convinto".