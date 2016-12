Lazio, Pioli: "Obbligatorio un cambio di marcia"

Stefano Pioli esige un cambio di passo. La Lazio arriva da tre sconfitte consecutive, alcune brucianti come quelle con Milan e Roma. La sfida dell'Olimpico contro il Palermo obbliga i biancocelesti alla vittoria, ma l'incrocio con Ballardini - ex Lazio e neo rosanero - non sarà una passeggiata: " Finisse oggi il campionato sarebbe un fallimento, ora dobbiamo cambiare marcia ", ha detto Pioli in conferenza stampa.

La sosta potrebbe aver rigenerato la squadra: "In realtà sono stufo di dire che la squadra ha lavorato bene, voglio risposte in campo. La squadra non è scarica, ma voglio rivedere la squadra che conosco. Perché se finisse oggi il campionato sarebbe un fallimento totale". Di fronte un Palermo che avrà la carica di Ballardini: "Hanno giocatori offensivi di qualità, ma noi sappiamo cosa vogliamo fare. Rispetto all'anno scorso il nostro atteggiamento non è stato quello necessario a raccogliere risultati positivi. Serve il carattere, non basta la qualità".



Pioli risponde anche alle domande di mercato, su una possibile partenza di un pezzo pregiato a gennaio, che sia Biglia o Candreva: "Tutti i giocatori sono importanti, ma nessuno è indispensabile. Servono giocatori motivati, al momento non ho questi sentori. Sono molto attento a valutare tutto. Candreva è triste? Non parlo dei singoli, lui come tutti gli altri può dare di più".



Gli aspetti contrattuali non devono interferire con le questioni di campo: "Marchetti? A me interessa il rendimento in campo, non ci sono gerarchie stabilite. Chi ha carattere e si sacrifica gioca". Nessun suggerimento sulla formazione: "Milinkovic può giocare in più ruoli. Keita? Ho tenuto tutti sulla corda, vedremo".