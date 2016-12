Lazio, Pioli non si accontenta: "Non firmo per il pari"

16:38 - Visto che si è trovato in ballo, smettere di ballare deve sembrargli una follia. Fatto sta che Stefano Pioli, atteso dal suo primo derby di Roma, decide bene di pensare in grande e svelare subito le proprio intenzioni: "Se firmo per il pareggio? Assolutamente no. La mentalità della Lazio è un'altra - dice -: è quella di vincere ogni partita. Vogliamo mantenere la terza posizione e non dobbiamo cambiare il nostro approccio ma esaltare i nostri pregi".

Il tecnico biancoceleste prevede un derby con la Roma all'attacco. "Serve più testa o più cuore? Sono determinanti entrambi in ogni partita - spiega -. Il talento da solo non basta, serve cuore, generosità, tutte caratteristiche che comunque abbiamo. Per battere un avversario del genere bisogna giocare al massimo". Per lui e tanti giocatori sarà come detto il debutto nella stracittadina. "E' normale che la gente di Roma lo possa vivere diversamente - dice - ma dal primo giorno i tifosi mi hanno fatto capire cosa vuol dire il derby. E' emozionante, è bello e sono contento di viverlo con miei giocatori e i tifosi. Vedo nella squadra il giusto mix tra concentrazione e tensione che sta pian piano salendo per mettere in campo la migliore prestazione possibile".

E ancora: "Per battere la Roma dovremo giocare da squadra. La Roma non prende gol da quattro partite? Per batterla dovremo sacrificarci e lottare su ogni palla. Per vincere sfide così importanti serviranno prestazioni di qualità assoluta. Dovremo cercare di sbagliare il meno possibile dal punto di vista tecnico. La Roma mi cercò in passato? Questo non vuol dire che vivrò la sfida in un modo diverso. Sono concentrato nell'affrontare al meglio la partita di domani. Garcia sta facendo un ottimo lavoro anche se a livello tattico e tecnico non credo abbia portato qualcosa di nuovo. Comunque sta facendo un buon lavoro, questo è sotto gli occhi di tutti. Chi ha più da perdere domani? Tutte e due le squadre, non credo ci siano delle differenze".