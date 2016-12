Lazio, Pioli: "Non dobbiamo fermarci"

18:52 - "Oggi la squadra ha dato un'altra grande risposta con maturità e intelligenza, siamo soddisfatti della classifica ma è solo un risultato parziale. Ci sono otto partite e sono ancora 24 punti a disposizione, non dobbiamo fermarci". La Lazio vola ma Pioli continua a tenere i piedi per terra. "Dobbiamo restare concentrati sul nostro lavoro e pensare partita per partita - ha detto ancora - fino a quando non raggiungeremo il nostro obiettivo".

LOTITO: "UNA GIORNATA STORICA"

Grande soddisfazione per il presidente della Lazio Claudio Lotito: "Oggi abbiamo ottenuto tre punti e conquistato meritatamente il secondo posto. Ciononostante, nel prossimo incontro affronteremo una sfida durissima contro la Juventus: siamo pronti a dare il massimo, ci arriveremo carichi e determinati. Oggi è stata una giornata storica. Le mie congratulazioni alla squadra e allo staff tecnico per la prestazione svolta. Il gruppo ha dimostrato il suo valore, ancora una volta, di fronte a un pubblico insuperabile. Vedere la Tribuna Tevere e la curva Maestrelli stracolme, oltre all'instancabile curva Nord insieme alla Tribuna Monte Mario è stata un'emozione indescrivibile. Faremo di tutto affinché questa emozione dei nostri tifosi in tripudio abbia presto un bis".