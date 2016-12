Lazio, Pioli: "Non conta casa o trasferta, serve più cattiveria"

"Non siamo stati capaci di gestire una partita che avevamo sotto controllo e questo è un grave errore". Non cerca scusanti l'allenatore della Lazio Pioli dopo la sconfitta di Bergamo. "Non abbiamo avuto la cattiveria per cercare il raddoppio e chiudere la partita, nonostante l'Atalanta nel secondo tempo abbia creato molto - ha detto a Premium Sport - Non conta giocare in casa o in trasferta, conta essere più cattivi e commettere pochi errori".