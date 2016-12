Lazio, Pioli: "Napoli, dolci ricordi. Ma ci serve continuità"

"Sarà una partita importante, vogliamo trovare continuità risultati. Ma il Napoli è un avversario ostico, ha gli stessi nostri obiettivi". Stefano Pioli prepara la trasferta di Napoli per la sua Lazio senza Candreva, out per un infortunio alla caviglia: "La cosa più importante è capire come sta chi ha giocato giovedì. Farò turnover in queste partite ma deciderò dopo la rifinitura: dobbiamo tornare ad essere quelli della passata stagione".